O Irão até perdeu por 2-1 diante da Argentina num jogo do Grupo F do Mundial de futsal, mas mesmo assim saiu dessa partida já com um dos melhores golos da prova. Foi apontado por Ali Asghar Hassanzadeh, com um gesto técnico que mostra bem a evolução que se tem visto no futsal daquele país árabe. A título de curiosidade, o Irão foi segundo no grupo e vai disputar os oitavos-de-final com o Usbequistão.