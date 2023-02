Irão: após ser expulso, Sá Pinto foi pontapeado por elemento da segurança e originou-se uma enorme confusão

A carregar o vídeo ...

Ricardo Sá Pinto deixou o campo do Mes Kerman em festa, após o triunfo do Esteghlal (2-3) em jogo da 18ª jornada do campeonato do Irão. Quando nada o fazia perder, o treinador português viu-se envolvido numa grande confusão à entrada dos balneário e, imagine-se, foi agredido, com um pontapé, por elementos da segurança ao jogo. O técnico luso tentou ripostar após ser atingido e acabou por ser salvaguardado por outras pessoas nas imediações.