Irão: Sá Pinto dá raspanete ao próprio adjunto durante um jogo

A carregar o vídeo ...

Ricardo Sá Pinto protagonizou um momento incomum no Irão. O treinador português do Sepahan deu um raspanete ao próprio adjunto durante o encontro da equipa ante o Havadar, numa jornada do campeonato iraniano vencida pela margem mínima. Rui Mota, que acompanha Sá Pinto há seis anos, foi o alvo da fúria do técnico que teve de ser acalmado por outro membro do staff.