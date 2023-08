Irlandês do UFC revela palavras favoritas em português... com muitos 'pis' à mistura

A carregar o vídeo ...

Ian Machado Garry é irlandês, mas o facto de estar casado com a brasileira Layla Anna-Lee faz com que os seus conhecimentos de português (com sotaque canarinho) se tenham desenvolvido. Por isso, em conversa com o canal UFC Brasil, foi questionado sobre qual a sua expressão favorita em português. A resposta saiu com muitos 'pis' à mistura e um genuíno entusiasmo por... poder dizer tais coisas.