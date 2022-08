A carregar o vídeo ...

Kátia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, partilhou nas stories do Instagram divertidos vídeos onde desafia Dolores Aveiro a submeter-se a uma cirurgia plástica, para "ficar com a barriga chapada, como o Ronaldo" ou para "endireitar as maminhas". Mas a mãe não vai na conversa... (Vídeo Instagram)