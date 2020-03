Irmão de Alan Ruiz denuncia roubo no carro do ex-Sporting: «Foi este rato gordo»

A carregar o vídeo ...

Federico Ruiz, irmão de Alan Ruiz, ex-jogador do Sporting, partilhou no Facebook imagens de videovigilância em que se vê um homem a furtar artigos de uma carrinha, que Federico diz ser de Alan. O ex-jogador do Sintrense e do Sporting fez um apelo para que se apanhe o larápio: "Gente, este rato gordo acabou de abrir e roubar coisas da carrinha do meu irmão. Tem um Clio cinza, é gordo, com barba. Se alguém souber alguma coisa avisem-nos." (Vídeo Facebook)