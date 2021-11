A carregar o vídeo ...

A Seleção de sub-18 empatou este sábado com a Holanda (1-1), na segunda jornada do Torneio Internacional de Pinatar, a decorrer em Múrcia, Espanha, com Hugo Félix, irmão de João Félix, a marcar de livre o golo que deu o empate já em tempo de descontos. Veja as imagens. (Vídeo Twitter)