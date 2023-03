Irmão gémeo de Ryan Sessègnon conseguiu um golo tão potente... que até afugentou os pombos

A carregar o vídeo ...

O momento aconteceu no Charlton-Accrington Stanley, embate da 36ª jornada da League One inglesa, o terceiro escalão do futebol daquele país. O irmão gémeo de Ryan Sessègnon (do Tottenham), Steve, encheu-se de fé ao minuto 37 e arrancou um remate que deu em golo a mais de 30 metros da baliza. O momento futebolístico é já fantástico mas ainda ganhou outro encanto com um pormenor: pouco antes da bola ultrapassar a linha de golo, o remate afugentou o bando de pombos que ali poisava, dando-se o 1-1 já com as aves no ar. A potência do remate poderá ajudar a explicar o sucedido em Londres.