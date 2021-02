A carregar o vídeo ...

A imprensa espanhola não costuma ser nada meiga e esta quarta-feira voltou a mostrar isso. Agora com Isco como 'vítima'. Em causa esteve o facto de o médio ter feito o preparador físico Grégory Dupont esperar mais de um minuto antes de começar a aquecer no encontro com o Getafe por causa do... cabelo.