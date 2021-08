Israelitas saltaram, saltaram, saltaram e... conseguiram partir uma cama da Aldeia Olímpica

A carregar o vídeo ...

O mito de que as camas da Aldeia Olímpica eram sensíveis ao peso em excesso já tinha caído antes dos Jogos Olímpicos, mas a equipa de basebol de Israel decidiu, ainda assim, tentar tirar as provas. E como o resultado foi afirmativo, alguns atletas deram o passo seguinte: testar, testar, testar... até partir. E o desfecho desejado - a cama partida - surgiu com nove (!) atletas a saltar!



O vídeo acabou por gerar uma onda de críticas muito forte nas redes sociais, o que levou os jogadores a desculparem-se e até a criarem um movimento para ajudar uma cidade japonesa atingida por um deslizamento de terras no mês passado.