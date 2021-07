Itália-Inglaterra: Bonucci empatou e tornou-se no mais velho de sempre a marcar numa final do Europeu

Luke Shaw bem queria ficar com todo o protagonismo, mas Leonardo Bonucci não permitiu. O experiente defesa-central italiano fez aos 67 minutos o golo que permitiu à Itália empatar a final do Euro'2020 frente à Inglaterra com um desvio de cabeça, tornando-se, aos 34 anos e 71 dias, o jogador mais velho de sempre a marcar na final do torneio. Recorde-se que o primeiro golo da partida foi apontado pelo lateral-esquerdo inglês, que hoje fez o golo mais rápido numa final do Euro. Noite histórica para o futebol. [Vídeo: VSports]