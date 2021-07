A Itália garantiu esta sexta-feira a passagem às meias-finais do Euro'2020, com uma vitória sobre a Bélgica ( 2-1 ), e vai agora defrontar a Espanha no acesso à final de Wembley. Veja ou reveja neste vídeo os melhores lances do jogo disputado em Munique. [Vídeo: VSports]