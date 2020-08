Italiano, espanhol, turco e até checo: a vitória de Miguel Oliveira narrada um pouco por todo o Mundo

A carregar o vídeo ...

Já passaram dois dias desde a histórica vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Estíria, mas nunca é tarde para recordar o feito do piloto nacional. Ainda para mais se o fizermos acompanhando a emoção que se viveu um pouco por todo o Mundo, como poderá fazê-lo graças ao vídeo que partilhamos acima, no qual estão juntos os relatos emotivos em várias línguas, desde o inglês ao português do Brasil, passando pelo turco ou checo. A emoção está sempre e os arrepios... também!