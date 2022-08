Italiano perde corrida por ter ficado com o pénis à mostra

A carregar o vídeo ...

A corrida de 400 metros do decatlo dos Mundiais de Atletismo de Sub-20, disputada esta segunda-feira em Cali, na Colômbia, ficou marcada por um cena surreal a envolver o italiano Alberto Nonino. Em boa posição para vencer a sua eliminatória, o atleta transalpino foi forçado a abrandar porque os seus calções rasgaram e acabou com o pénis... de fora. No final, Nonino foi último na sua eliminatória, com 51.57 segundos que o colocaram no antepenúltimo posto entre todos os presentes.