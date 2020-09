A carregar o vídeo ...

Juan Manuel Iturbe, avançado paraguaio que passou pelo FC Porto, atualmente no Pumas, do México, já veio pedir desculpas pela sua atitude no jogo frente ao Necaxa (terminou empatado a uma bola). O futebolista não gostou de ser substituído e mostrou isso mesmo quando chegou ao banco de suplentes. As imagens dizem tudo.