O Sp. Braga inaugurou o marcador diante do Marítimo aos 34 minutos com um golo de Iuri Medeiros. O extremo apareceu no 'coração' da área e respondeu bem, num remate de primeira, ao cruzamento de Ricardo Esgaio, fazendo o seu quarto golo nesta edição da Liga NOS. [Vídeo: VSports]