Ivan Almeida foi expulso no final do FC Porto-Benfica e ânimos exaltaram-se no Dragão Arena

Ivan Almeida recebeu uma falta desqualificante já na reta final do FC Porto-Benfica ( 105-112 ) em basquetebol, por dar uma cotovelada num adversário, e teve de deixar o jogo mais cedo. À saída do campo, os ânimos exaltaram-se, com o jogador a fazer um gesto para as bancadas e os adeptos dos dragões irritados, atirando objetos na direção do extremo cabo-verdiano. Recorde-se Almeida acusou os adeptos portistas de racismo num dos jogos da final do playoff da época passada.