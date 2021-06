Já aquece o ambiente para o regresso de Floyd Mayweather aos ringues

A carregar o vídeo ...

É já no domingo o regresso de Floyd Mayweather ao ringues, para um combate de exibição com Logan Paul, no Hard Rock Stadium, Florida. Esta quinta-feira foi dia do 'face off', num momento que permitiu já perceber a incrível diferença de estatura entre os dois lutadores: Mayweather tem 173 cm e Paul... 188 cm. Nada que pareça assustar o Money Man, que neste combate colocará em jogo o registo perfeito de 50-0.