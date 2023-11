Já começou a preparação para a 'São Silvestre El Corte Inglés 2023': junte-se a nós!

A carregar o vídeo ...

Foram muitos os atletas que na manhã deste sábado participaram no primeiro treino 'São Silvestre El Corte Inglés 2023', que teve lugar nas imediações do Parque Eduardo VII, em Lisboa. A prova está agendada para o dia 17 de dezembro, na Praça Duque de Saldanha. Haverá uma corrida de 10 km (19h00), uma caminhada de 5 km (19h15) e uma corrida de 500 metros para as crianças (18h00). O próximo treino vai ter lugar no próximo sábado, dia 25 de novembro, às 10h00, na rua Marquês de Fronteira, em Lisboa. Bruno Claro (Correr Lisboa) e Anna Bielova, atleta que participou, recomendam.