Um clássico da 'era' Sérgio Conceição e do FC Porto. Os jogadores portistas invadiram a conferência de imprensa do treinador portista após a vitória (2-0) sobre o Benfica, na Supertaça, deixando-o completamente encharcado e impossibilitado de prosseguir com a sessão de perguntas dos jornalistas presentes.