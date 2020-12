Já existe uma petição para tornar este golo um dos candidatos ao Prémio Puskás 2020

A carregar o vídeo ...

O defesa-central do Lyngby BK, equipa que milita no campeonato nacional dinamarquês de futebol, Nicolai Geertsen, apontou um golo, durante uma partida do campeonato dinamarquês, que raramente se vê... O lance é tão raro que até já existe uma petição para ser incluído na lista final de candidatos ao Prémio Puskás 2020, hoje divulgada . [Vídeo: Lyngby BK]