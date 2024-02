Já há adeptos do Benfica junto à entrada do Estádio do Toulouse

A carregar o vídeo ...

Já há alguns adeptos do Benfica junto à entrada do Estádio do Toulouse, destinada aos adeptos visitantes, para assistirem ao jogo desta quinta-feira (17h45) com o emblema francês, a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Muitos compraram bilhetes para outras zonas do estádio, mas, segundo a equipa de reportagem de Record apurou, ainda têm a expectativa de poderem apoiar as águias na zona visitante. Também são muitos os polícias que se encontram naquela área para monitorizarem os adeptos encarnados.