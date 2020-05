A carregar o vídeo ...

Já imaginou como seriam as transmissões da Fórmula 1 de antigamente utilizando os grafismos atuais? O exercício é curioso e até trabalhoso, mas a verdade é que na internet há espaço (e tempo) para tudo e um aficionado do campeonato decidiu mesmo aventurar-se nessa tarefa. O resultado é o que pode ver acima e mostra, com um formato bem moderno, como foi o Grande Prémio de Inglaterra de 1950.