No programa 'Jogo Aberto', a apresentadora Renata Fan - ex-Miss Brasil - fez uma montagem em vídeo com vários momentos em que mostrou a sua admiração por Abel Ferreira, inclusivamente quando deu o nome do treinador do Palmeiras... ao seu cão. O técnico, a assistir a tudo, não escondeu algum desconforto e respondeu com uma curta frase...