Ja Morant parece ter 'molas' nos pés e fez mais um afundanço que dá que falar. Apesar dos Memphis Grizzlies terem perdido ante os Minnesota Timberwolves no jogo 1 dos playoffs da NBA, o jogador, de 22 anos, saltou por cima do adversário e não deixou ninguém indiferente no pavilhão.