Já não era sem tempo: aos 31 anos... Jordi Alba lá tirou a carta

Ao contrário de grande parte dos seus colegas - e até do comum dos mortais -, Jordi Alba não foi um daqueles casos de alguém que assim que completou 18 anos se lançou para tirar a carta. Na verdade, o defesa do Barcelona era até gozado pelos seus compatriotas, porque normalmente chegava aos treinos com a boleia do pai, já que não tinha tirado a carta. Tudo mudou esta semana, quando pela primeira vez o defesa esquerdo surgiu no centro dos catalães ao volante do carro. Já não era sem tempo terá pensado o seu pai!