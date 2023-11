«Já vai haver calinadas!»: Cláudio Ramos desafiado em jogo de capitais e... equipas da 1.ª Liga

A carregar o vídeo ...

Cláudio Ramos desafiou o relógio no 'Beat the Clock', um jogo nas redes sociais do FC Porto no qual tinha de dizer nomes de animais, artistas, equipas da 1.ª Liga e capitais... Facto é que apesar de temer "calinadas", o guarda-redes amealhou pontuação que o colocaram na frente do ranking, isto numa altura em que Fran Navarro e Diogo Costa também já responderam... [Vídeo Twitter FC Porto]