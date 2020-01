Já viu onde está a fotografia de Jorge Jesus no renovado Ninho do Urubu?

A carregar o vídeo ...

O Flamengo regressou hoje ao trabalho mergulhado numa confusão diretiva, de tal forma que até a sede foi vandalizada. No entanto, o clube fez questão de mostrar como ficou outra das instalações do Mengão: o Ninho do Urubu, o centro de estágios. O espaço foi remodelado e Jorge Jesus tem um lugar de destaque, ao lado de uma fotografia dos adeptos e de outra do Maracanã. [Imagens: Flamengo]