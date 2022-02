Já viu um Fórmula 1 a acelerar na neve? Max Verstappen arriscou e foi este o resultado

A carregar o vídeo ...

Ainda antes de o lançar para as pistas tendo em vista a época de 2022 da Fórmula 1, Max Verstappen estreou o Red Bull com o número 1 num cenário inusitado. Munido de pneus especiais, para dar a aderência necessária, o campeão do Mundo aventurou-se na neve, num 'circuito' criado especialmente para este evento no aeroporto Zell am See, na Áustria. Mais uma mega produção da Red Bull, que contou ainda com a presença do austríaco Franky Zorn, uma estrela dos desportos motorizados na neve.