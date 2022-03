Jack Miller é uma verdadeira máquina a abrir cervejas... com os dentes

A carregar o vídeo ...

Para lá de ser uma figuraça no paddock do MotoGP, Jack Miller demonstrou também ser uma verdadeira máquina na arte de abrir garrafas de cerveja... com os dentes. A cena que aqui mostramos acima foi retirada da série MotoGP Unlimited e mostra o australiano, num momento de festa na época passada, a dar cervejas aos seus colegas na Ducati de uma forma inesperada, que até levou Jorge Martín a ficar... confuso.