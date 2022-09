Jackson Martínez tem nova música: colombiano lança hip-hop dedicado... a Deus

A carregar o vídeo ...

Depois de ter pendurado as chuteiras em dezembro de 2020, num altura em que alinhava no Portimonense, Jackson Martínez tem-se dedicado mais à sua outra paixão que não o futebol: a música. O antigo internacional colombiano, que tem no currículo clubes como o FC Porto ou At. Madrid, lançou recentemente um novo single, 'En Cristo Estoy', no qual fala da sua relação com a religião [Vídeo Youtube]