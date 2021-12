A carregar o vídeo ...

Não está a correr nada mal a incursão de Jake Paul no mundo das artes marciais. Esta madrugada, no 'rematch' com Tyron Woodley, um antigo campeão do UFC, o youtuber norte-americano mostrou estar melhor do que nunca e, com um KO demolidor, autenticamente 'apagou' o seu adversário ao sexto assalto. Em cinco combates, Paul tem cinco vitórias. O que se segue?