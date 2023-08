Jamaicano escorrega na tábua de chamada e faz voo descontrolado nos Mundiais

A carregar o vídeo ...

O jamaicano Carey McLeod falhou esta quinta-feira as medalhas no concurso do salto em comprimento dos Mundiais de Budapeste, ao fechar a competição em 4.º, pese embora ter a mesma marca que o 3.º. Na sua última tentativa, McLeod tentou de tudo para superar os 8,27 metros, mas a tentativa acabou por não sair da forma desejada, muito por culpa do facto de ter escorregado na tábua de chamada. O resultado do salto foi insólito pelo voo descontrolado, mas a verdade é que trouxe consequências para o atleta, que se lesionou naquele momento.