Os Jogos Olímpicos de Inverno estão quase aí, com a promessa de duas semanas intensas de atividade em Pequim. Para lá chegar muitos atletas tiveram de se adaptar à nova realidade por conta da pandemia de Covid-19, como o caso do jamaicano Shanwayne Stephens, que preparou uma das fases mais importantes do bobsleigh a empurrar... o Mini da sua mulher.