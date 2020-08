Jamal Murray veste a pele de herói, marca 50 pontos e leva os Nuggets para o 7.º jogo

A carregar o vídeo ...

Com mais uma fantástica exibição, Jamal Murray empurrou os Denver Nuggets para o 7.º jogo na 1.ª ronda do playoff da Conferência Oeste da NBA. Marcou 50 pontos (21 no último período...) e a sua equipa venceu o sexto embate com os Utah Jazz, por 119-107. Murray é o primeiro jogador desde Allen Iverson, em 2001, a marcar mais de 40 pontos em três encontros seguidos no playoff. (Vídeo Twitter)