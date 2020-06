A carregar o vídeo ...

A história não é nova mas voltou à baila depois de ter sido recordado durante o podcats de Joe Budden: James Harden viu um dos maiores clubes de striptease da cidade de Houston colocar a sua camisola no topo do espaço noturno de forma a homenageá-lo, uma vez que é conhecido o gosto do atleta pela ‘noite’ que fez do clube de strip a sua segunda casa , deixando lá muito da sua extensa conta bancária.