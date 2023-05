A carregar o vídeo ...

Joel Embiid é o novo MVP da NBA, da fase regular, tendo recebido, como era espectável, os parabéns de milhares de amigos, familiares e fãs. O que talvez o poste dos 76Sixers não esperava era receber uma prenda do colega de equipa, James Harden: um Rolex com a inscrição 'MVP 23'. Embiid ficou encantado com a oferenda.