Ao fim de vários meses, James Rodríguez apareceu finalmente em bom plano no Qatar. Esta segunda-feira, diante do Al Wakra, o colombiano foi figura no triunfo por 3-0 do Al Rayyan, ao assinar uma assistência e marcar dois golos. O primeiro de pé direito e o segundo de pé esquerdo... de livre.