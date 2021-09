Jamie Carragher pontapeia adversário em jogo de caridade

A carregar o vídeo ...

Jamie Carragher, antigo defesa do Liverpool, pontapeou um adversário em pleno jogo de caridade. No famoso embate anual SoccerAid, que coloca frente-a-frente uma equipa composta por ex-jogadores e celebridades inglesas (England XI) e ex-jogadores e celebridades do resto do mundo (World XI) num evento que pretende reunir dinheiro para caridade, Jamie Carragher foi um dos convidados para representar o conjunto britânico. Porém, durante o jogo, o agora comentador da Sky Sports foi visto a pontapear um adversário de forma aparentemente propositada. A atitude de Carragher levou a uma forte indignação nas redes sociais, com o ex-jogador a ser alvo de grande contestação por parte dos fãs.