Jamie Redknapp: «Darwin pode fazer a diferença no Brighton»

Darwin Núñez está em Barcelos,, mas não deixa de ser assunto em Inglaterra. Jamie Redknapp, antigo internacional inglês, revelou apreciar as qualidades do jovem avançado do Benfica, afirmando que o uruguaio poderá "fazer a diferença no Brighton", até porque é um jogador que "pode dar mais soluções" táticas à equipa orientada por Graham Potter. [Vídeo: Football Daily]