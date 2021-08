«Presidente do Benfica pode abrir uma garrafa de champanhe. O preço de Darwin acaba de subir»

A carregar o vídeo ...

Neal Maupay, jovem avançado do Brighton & Albion, saiu lesionado ao intervalo do duelo deste sábado frente ao Watford e Jamie Redknapp não perdeu o momento para comentar sobre o interesse dos 'seagulls' em Darwin Núñez, jovem ponta-de-lança do Benfica. "O presidente do Benfica pode abrir mais uma garrafa de champanhe. O preço de Darwin Núñez acaba de subir", atirou, nos comentários ao encontro da Premier League.