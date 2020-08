A carregar o vídeo ...

Jan Vertonghen recorreu esta sexta-feira à página oficial do Twitter do Benfica para deixar uma mensagem aos adeptos do clube. "Olá, adeptos do Benfica. Estou muito feliz por estar cá, mal posso esperar por jogar no Estádio da Luz totalmente lotado. Vemo-nos em breve, adeus!", disse o internacional belga. [Vídeo: SL Benfica]