Jantar de despedida? Messi e Suárez apanhados à saída de restaurante em Barcelona

As câmaras do programa 'El Chiringuito de Jugones' apanharam Lionel Messi e Luis Suárez à saída de um restaurante de luxo em Barcelona, naquele que pode ter sido o último jantar de ambos como jogadores do Barça, eles que partilharam o balneário e a frente de ataque dos blaugrana nas últimas 6 temporadas. Recorde-se que o argentino pediu para deixar o clube, enquanto o uruguaio não entra nos planos do novo técnico Ronald Koeman. [Vídeo: Facebook El Chiringuito TV].