Japoneses voltam a 'inventar': que dizer deste penálti?

Os campeonatos do ensino secundário no Japão parecem ser um espécie de palco especial para momentos inusitados de bola parada. Depois de no ano passado termos mostrado um penálti com uma técnica pouco ortodoxa para chegar ao momento do disparo e de já neste ano termos mostrado um livre direto com uma dança , agora chega-nos mais uma grande penalidade insólita, uma vez mais com uma corrida (será que podemos chamar-lhe isso?) que se fez eterna... Tudo aconteceu no duelo entre Ryutsu Keizai Ogashi e Kindai Wakayama e menos mal que acabou em golo...