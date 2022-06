Jato privado atrasou e Aleix Espargaró faz FaceTime... para aparecer na conferência de imprensa

A carregar o vídeo ...

O Grande Prémio da Holanda começou com um pequeno percalço para os irmãos Espargaró, já que o jato privado no qual ambos se movimentam entre provas teve um pequeno problema técnico e acabou por partir com algum atraso de Girona. Esse mesmo atraso acabou por ditar a ausência de Aleix na conferência de imprensa, onde faria a antevisão ao lado de Fabio Quartararo e Johann Zarco. Mas nem por isso o espanhol da Aprilia falhou o momento, já que, através de FaceTime, isto enquanto os rivais respondiam às questões, decidiu ligar a Quartararo para pedir desculpa pela ausência.