O lance que afasta Javi García do reencontro com o Benfica

Reforço sonante do Boavista para a nova temporada, Javi García já sabe que vai falhar o duelo do próximo fim de semana diante do Benfica, a sua antiga equipa. O médio espanhol, capitão e autor de um golo diante do Famalicão, viu dois cartões amarelos ante a formação famalicense e recebeu ordem de expulsão, pelo que é já baixa certa para esse duelo, marcado para as 21 horas de 2 de novembro. Na cobrança do penálti, Rúben Lameiras redimiu-se e fez o 2-1 para a equipa da casa.