Javier Aguirre lembra Real Madrid de Mourinho: «Normal... logo no arranque da temporada levei 6-0»

Javier Aguirre, atual treinador do Leganés, comentou a possível saída de Youssef En-Nesyri, avançado marroquino, para o Sevilha... tudo por conta da possível saída de Chicharito para a Major League Soccer (MLS). Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Getafe, marcado para esta sexta-feira, o técnico mexicano recordou a altura em que orientava o Saragoça e o momento em que todo o seu plantel foi afetado por saídas durante o mercado de transferências, ficando totalmente desfalcado. Para 'melhorar', o arranque da época 2011/12 contou com uma partida com o Real Madrid de José Mourinho, que acabou por vencer por 6-0, equipa que viria a conquistar o campeonato... com 100 pontos. [Vídeo: Leganés]