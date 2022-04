A carregar o vídeo ...

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, é um dos maiores críticos de Neymar. Já acusou o brasileiro de falta de profissionalismo e agora, numa entrevista à ESPN Brasil, explica que o avançado "brinca" com o clube. Rothen adianta ainda que Neymar teve responsabilidades no afastamento da equipa da Liga dos Campeões esta época. (Vídeo ESPN Brasil)