A carregar o vídeo ...

Cada vez são mais as mensagens que várias figuras do desporto nacional enviam aos profissionais de saúde. Este domingo, Jéssica Silva, jogadora do Lyon e internacional A pela seleção feminina portuguesa, demonstrou o seu apoio às equipas de saúde que combatem de perto o surto de coronavírus. [Vídeo: FPF]