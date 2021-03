A carregar o vídeo ...

No final do Benfica-Boavista, que terminou com uma vitória das águias por 2-0 , os treinadores das duas equipas, Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira, estiveram à conversa e Rafa juntou-se também. Recorde-se que o agora jogador do Benfica foi treinado por Jesualdo no Sp. Braga [Vídeo Record]